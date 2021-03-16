Еще два человека с коронавирусом умерли в Карелии

Число жертв пандемии продолжает увеличиваться в Карелии.

В республике подтверждены еще два летальных исхода. От коронавирусной инфекции в Республиканской инфекционной больнице скончался житель деревни Сяргилахта, 1949 года рождения, в роддоме им. Гуткина скончалась жительница поселка Лоймола, 1950 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания, передает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



За последние сутки коронавирус подтвердился у 102 человек в Карелии. Из этого числа заболевших - 93, из них 17 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. Поправился еще 161 пациент.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии - 6902,5 случая на 100 тысяч населения. По России этот показатель составляет 2998,4 случая, по Северо-Западу - 5302,8.

За все время пандемии в республике заболели - 42592, умерли - 347, поправились - 38932. (фото gtrkkursk.ru)