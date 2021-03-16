Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян

Новую схему обмана придумали мошенники. Злоумышленники начали угрожать россиянам судебными разбирательствами за отказ взять «бонусы» от государства. Об этом РИА Новости рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

В смс-сообщении, которое приходит россиянам, содержится информация о поступлении на счет жертвы денег, которые якобы являются «частью бонусного зачисления по программе поддержки» от государства.

Мошенники требуют, чтобы человек перешел по ссылке на ресурс и подтвердил «легитимность» получения поддержки, а также ввел персональные данные и информацию о банковских картах. При этом ресурс, на который предлагается перейти, является подделкой официальных сайтов ведомств.

В случае отказа перейти по ссылке, мошенники начинают угрожать судом и уголовным преследованием за незаконное обогащение.

Эксперт напомнила, что адресная помощь и поддержка производится исключительно по запросу гражданина, а никак иначе. (фото vkpress.ru)