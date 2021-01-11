За сутки в Карелии коронавирусом заболели 176 человек

С наступлением нового года коронавирусная инфекция никуда не делась. Ковид продолжает атаковать жителей Карелии.

По сообщению регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 176 человек в Карелии. Из этого числа заболевших – 174, из них у 40 симптомы средней тяжести, 4 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. Удалось поправиться 298 пациентам.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4962,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2318,2 случая, по Северо-Западу – 3882,3.

За все время пандемии в республике заболели 30879, умерли 186 человек, поправились 24974. (фото bbc.com)