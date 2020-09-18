Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 18 сентября

Обновленная онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии демонстрирует главные очаги Covid-19 в республике по данным на 18 сентября.

В лидерах по числу заболевших с большим отрывом находится Петрозаводск. В столице более половины всех выявленных в республике случаев - 1947.

На девяти территориях Карелии более ста заболевших. Это Кемский район (179), Прионежский район (157), Кондопожский район (146), Беломорский район (131), Сортавальский район (131), Олонецкий район (107), Суоярвский район (105), Костомукша (103) и Сегежский район (102).

Меньше всего зараженных по-прежнему в Калевальском районе - 16.