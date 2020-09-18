В Петрозаводске в выходные будут ловить нетрезвых водителей

В Петрозаводске 19 и 20 сентября пройдет очередной рейд «Контроль трезвости». Сотрудники ГИБДД проведут сплошные остановки водителей на дорогах, сообщает пресс-служба ведомства.

В Госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортом в нетрезвом виде предусмотрена ответственность в виде лишения прав на полтора-два года и штрафа в 30 тысяч рублей. Повторная пьяная езда влечет за собой возбуждение уголовного дела.

Жителей и гостей карельской столицы попросили не оставаться равнодушными и сообщать о водителях, которые неадекватно ведут себя на дороге. Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44.