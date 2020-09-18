Сегежский ЦБК прокомментировал инцидент на предприятии

«Выбросов фенола в озеро» не было. Технический сбой случился в одном из цехов комбината. Ситуация штатная, однако по регламенту, предприятие обязано оповестить надзорные и контролирующие органы.

Так, вечером 13 сентября 2020 года дежурный персонал цеха ЦРТМ (Цех ретификации талового масла) обнаружил «свищ» на отметке +12 метров отделения ректификации ЦРТМ. Разгерметизация трубопровода произошла на компенсаторе, встроенном в трубопровод от испарителя. Оперативно был остановлен главный циркуляционный насос для слива дифила, оставшегося в системе. Дифил, вышедший из системы, был перекачен в маслоуловитель (специально предусмотренная техническая ловушка). С бака сбора собранные материалы были перекачены в ж/д цистерну.

В соответствии с «Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера АО «СЦБК» от 09.12.2014, данный инцидент не является чрезвычайной ситуацией. Ущерб почвам, водным объектами и биологическим ресурсам отсутствует.

Проверяющая комиссия в составе представителей прокуратуры г. Сегежи и отдела надзорной деятельности и профилактической работы Беломорского и Сегежского района МЧС России по Республике Карелия осмотрели территорию предприятия и не зафиксировали чрезвычайных ситуаций.

Для справки:

· АО «Сегежский ЦБК» является однопоточным, непрерывно действующим производством и состоит из последовательно соединенных между собой технологических аппаратов, где происходит разделение сырого талового масла на фракции. Выпускается следующая продукция:

• канифоль;

• жирные кислоты марки «А»;

• дистиллированное талое масло;

• пек.

Для обеспечения ректификации тепловой энергии в производстве используется органический теплоноситель дифил. С его помощью в испарителях создаются и поддерживаются постоянные температуры, которые необходимы для разделения талового масла на фракции, а также происходит нагрев продукта в теплообменнике.

· Дифил - это стабильный, не подвергающийся быстрому разложению при высоких температурах органический теплоноситель, который применяется как в жидкофазных, так и в газоофазных системах. Прозрачная, слегка желтоватая жидкость применяется для установок непрямого нагрева. Низкая вязкость во всем рабочем диапазоне обеспечивает эффективность теплового обмена и минимизацию проблем при запуске системы. Теплоноситель не проявляет коррозионную активность по отношению к металлам и сплавам. Рабочая температура - 315 о – 340 оС.