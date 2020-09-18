В мэрии рассказали о ремонте моста через Неглинку

В Петрозаводске продолжается реконструкция моста через Неглинку на улице Кирова. Работы идут в соответствии с графиком, заверили в мэрии города.

На данный момент полностью проведен демонтаж старого моста. Осуществлен перенос электрических сетей, смонтированы опоры. Продолжаются мероприятия по выносу водопровода, ведется подготовка к монтажу балок.

После проведения ремонтных работ мэрия сможет снять запрет на движение по мосту тяжелого транспорта, который действует с 2018 года. Из-за этого ограничения троллейбус №2 сначала изменил маршрут, а затем и вовсе был отменен. Изменения коснулись и троллейбусов №4 и 6.

Как заявили в администрации города, работы по реконструкции путепровода планируют завершить в декабре этого года.