18 сентября 2020, 18:08
В мэрии рассказали о ремонте моста через Неглинку
Путепровод на улице Кирова обещают открыть уже в декабре этого года
В Петрозаводске продолжается реконструкция моста через Неглинку на улице Кирова. Работы идут в соответствии с графиком, заверили в мэрии города.
На данный момент полностью проведен демонтаж старого моста. Осуществлен перенос электрических сетей, смонтированы опоры. Продолжаются мероприятия по выносу водопровода, ведется подготовка к монтажу балок.
После проведения ремонтных работ мэрия сможет снять запрет на движение по мосту тяжелого транспорта, который действует с 2018 года. Из-за этого ограничения троллейбус №2 сначала изменил маршрут, а затем и вовсе был отменен. Изменения коснулись и троллейбусов №4 и 6.
Как заявили в администрации города, работы по реконструкции путепровода планируют завершить в декабре этого года.