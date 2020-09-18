Татьяна Балабкина из Эссойлы со страхом ожидает грядущую зиму

Многие жители ветхих домов не рады наступлению осени: как пережить предстоящие холода, если крыша течет, сквозит из углов, и пол прогнил?

Жить в старом сыром и холодном доме предстоит этой зимой и жительнице п. Эссойла Татьяне Балабкиной.

"Даже не представляю, как на осень здесь остаться. Течет по-страшному, ночью не могу спать, как под душем... Зимой, если на улице -20, у меня всего 4 градуса тепла",

- сокрушается женщина.

Дом признан аварийным в 2017 году, переселение планируется на 2023 год, но и перспектива переехать в новостройку не радует Татьяну Викторовну.