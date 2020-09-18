Сотрудники «РКС» рассказали, как очищается вода в Петрозаводске

Сегодня Всемирный день мониторинга качества воды. И в этот важный для всего мира день «РКС-Петрозаводск» напоминает о том, как сотрудники компании заботятся о здоровье петрозаводчан.

Из труб водоочистных сооружений в столицу Карелии поступает вода, соответствующая всем нормам СанПиН. Это вода питьевая, и, как показали неоднократные исследования, вода водоочистных сооружений ничем не хуже бутилированной (например, зачастую в бутилированной воде содержится больше хлора, чем в водопроводной), а стоит водопроводная вода в тысячи раз дешевле.

В 2015 году по решению Совета Баренцева/Евроарктического региона из списка «экологических горячих точек» была исключена точка К4 – городские водоочистные сооружения. В этом году из «экологических горячих точек» исключили и КОС. Это произошло благодаря реализованному три года назад крупнейшему проекту строительно-монтажных работ на канализационных очистных сооружениях. С момента завершения проекта, вода, попадающая в озеро, стала чище той, что из Онего забирают на водопроводных сооружениях. А два года назад «РКС-Петрозаводск» пошли еще дальше и перестали использовать жидкий хлор для очищения воды, теперь воду обеззараживают путем применения низкоконцентрированного гипохлорита натрия.

Еще в марте, в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, лаборатория «РКС-Петрозаводск» усилила контроль над качеством как водопроводной, так и сточной воды. Эти меры поддерживаются и сейчас: сотрудники испытательной лаборатории контроля качества воды АО «ПКС - Водоканал» на водозаборных и канализационных очистных сооружениях берут пробы чаще обычного, на ВОСе функционирует интенсивное УФ - облучение водопроводной воды.

За 15 лет присутствия компании в Петрозаводске «РКС» вложили в развитие коммунальной сферы республики Карелия 3,5 миллиарда рублей и не собираются останавливаться на достигнутом. «РКС-Петрозаводск» стоит на страже здоровья горожан!