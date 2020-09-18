Названа дата начала отопительного сезона в Прионежском районе

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов подписал сегодня приказ о начале отопительного сезона в Прионежском районе.

«В связи в понижением среднесуточных температур атмосферного воздуха и наличием неблагоприятных погодных условий», начало отопительного сезона датируется понедельником, 21 сентября.

Напомним, 15 сентября глава Карелии заявил, что 17 сентября отопительный сезон стартует в Калевальском, Муезерском, Кемском, Беломорском, Сегежском и Медвежьегорском районах. На следующей неделе планируется начать отопительный сезон в Пряжинском и Суоярвском районах, в Прионежье и Приладожье.

В Питкяранте жительница города пожаловалась главе Карелии на холод и попросила включить отопление. Что ответил Артур Парфенчиков женщине, читайте здесь.