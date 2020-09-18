Завершен ремонт лестничного спуска к набережной в Петрозаводске

В Петрозаводске подрядная организация завершила ремонт лестничного спуска от улицы Пушкинской к Онежской набережной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Была отремонтирована сама лестница, вымощена прилегающая территория. Рабочие замостили натуральной плиткой дорожки, установили бортовые камни, устроили клумбы, газоны и смонтировали гранитные ступени. В ближайшее время подрядчик оборудует перила и разместит здесь скамейки и урны.

На лестничном спуске также высажены многолетние растения. В целом, объект выполнен в скандинавском стиле.

Стоимость ремонта была оценена в 3,67 миллиона рублей. Работы выполнены в рамках подготовки к столетнему юбилею Карелии.