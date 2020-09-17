Артур Парфенчиков и Владимир Лабинов учат жизни жителей республики

Жительница Питкяранты, мать троих детей обратилась в соцсетях к главе Карелии с вопросом, когда же включат отопление. Она пишет ему, что дети болеют, один ребенок с температурой, а в доме холод, сообщает паблик «Нетипичная Питкяранта».

Глава Карелии неожиданно вступил с женщиной в обстоятельную переписку, посоветовав ей…утеплить полы. Он сообщил, что у самого у него теплые полы, 22 градуса тепла, стеклопакеты, «ничего сверхъестественного».

Женщина была шокирована таким ответом и справедливо задается вопросом о столице Карелии: «У Артура Олеговича тёплый пол и ему тепло... А мне что делать, если у меня его нет? Если так тепло, зачем сегодня давать отопление в Петрозаводске?»

Помимо того, глава Карелии пустился в рассуждения о том, что вот она просит включить, а другой попросит не включать, и что делать? И ему вообще больно смотреть на открытые настежь окна после включения отопления в сентябре.

А министр сельского хозяйства Владимир Лабинов дает советы, когда его даже не спрашивают, потому что его распирает.

Он признался журналистам Баренц-региона, что не может равнодушно смотреть, что люди покупают в магазинах и лезет к ним с советами.

«Я часто ужасаюсь, когда в супермаркете разглядываю тележки людей, стоящих в кассу рядом со мной. Иногда меня распирает, я не выдерживаю и говорю: «Уважаемый, подумайте, прежде чем это брать…» Я понимаю, что это нехорошо, но иногда я так поступаю, когда, например, вижу, что какая-нибудь эмансипированная мамаша берет упаковками то, что есть вообще нежелательно», - поделился Лабинов с журналистами.