В Карелии не могут полностью удовлетворить высокий спрос на вакцину

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил итоги вакцинации от коронавирусной инфекции. По его словам, в республику поступило 34 592 дозы вакцины. Вакцинировано 33 209 человек.

Министр отметил, что республика, по статистике Минздрава РФ, находится на седьмом месте в стране по охвату населения вакцинацией и на третьем месте по доли охваченных вакцинацией лиц старше 60 лет.

Тем не менее, как отметил глава республики, спрос на вакцину в Карелии остается высоким и пока его полностью не удается удовлетворить.

«Пока мы не можем удовлетворить весь тот спрос, который есть у населения. Я надеюсь, что в ближайшее время наша промышленность даст большие объемы вакцин, причем не только «Спутник V», но и две других зарегистрированных вакцины»,

- сказал Артур Парфенчиков.

В нашей республике с начала пандемии было выявлено 43419 инфицированных, 40370 поправились, 371 пациент умер. (фото inbusiness.kz)