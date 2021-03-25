Пожилая петрозаводчанка потеряла деньги, просто называя коды из SMS

73-летней жительнице Карелии позвонила некая женщина и, представившись сотрудницей Пенсионного фонда, заявила, что петрозаводчанке, якобы в связи с большим стажем работы, положена прибавка к пенсии, сообщает МВД Карелии.

Сейчас Вам поступит смс с кодом, назовите его мне и получите выплату в 24 тысячи рублей

- заявила позвонившая.

Петрозаводчанка знала, что нередко мошенники обманывают по телефону. Но, учитывая, что у нее не запрашивали реквизиты банковской карты, пенсионерка не заподозрила обман.

Продиктовав код из сообщения, она обнаружила списание со счета 24 тысяч рублей.

Произошла ошибка, сейчас поступит ещё одно смс, пожалуйста, продиктуйте его, Вам будет возвращена списанная сумма и поступит выплата,

- заверила сотрудница.

Однако, ввод кода привел к списанию еще 24 тысяч рублей.

Такой ущерб для жительницы Петрозаводска является значительным. В настоящее время проводится проверка по данному факту, по окончании которой будет принято процессуально решение.

Фото из группы «МВД по Республике Карелия»