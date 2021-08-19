«Спутник V» модифицировали под штамм коронавируса «дельта»

Специалисты Центра им. Гамалеи изменили созданную ранее в этом научном учреждении вакцину «Спутник V». Академик РАН, руководитель центра Александр Гинцбург рассказал «Интерфаксу», что прививку доработали с учетом нового штамма коронавируса – так называемой «дельты».

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», - заявил Александр Гинцбург.

При этом ученый подчеркнул, что говорить про эффективности этого варианта вакцины пока что рано.

По словам Гинцбурга, каждый штамм коронавируса уникален, поэтому никто точно не может утверждать, будет ли прививка лучше работать против данной мутации.

Руководитель Центра им. Гамалеи также пояснил, что высокая смертность от коронавируса в России при снижении заболеваемости связана именно с доминированием варианта «дельта». // Фото: geralt/Pixabay