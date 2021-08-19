Агрономы рассказали, как правильно собирать и хранить яблоки

В Яблочный Спас, который отмечают 19 августа, принято освящать яблоки. Считается, что тогда урожай сохранится дольше. Однако есть и четкие правила, которые позволят обеспечить плодам длительное хранение. Их выяснила у агрономов «Фонтанка».

Специалисты говорят, что главное – не дожидаться, пока яблоки упадут сами, и не трясти дерево. Иначе они не будут храниться. Собирать урожай с веток раньше срока тоже не стоит, если его планируют хранить.

Можно разрезать один плод и убедиться, что косточки коричневые. Значит, яблоки поспели, их можно срывать. Делать это надо аккуратно, не повреждая плодоножку.

Собирать яблоки лучше всего в солнечную сухую солнечную погоду, за пару недель до этого прекратить полив.

Когда урожай собран, плоды надо перебрать, отделив поврежденные. Хранить лучше в погребе, подвале, при температуре от -1 градуса до +4. Предварительно лучше охладить в холодильнике до этой температуры.

Полки и ящики в помещении протереть раствором кальцинированной соды. Можно обернуть яблоки в бумагу и сложить вверх плодоножками. Еще один вариант – пересыпать золой, песком, древесными опилками, луковой шелухой, листьями, торфом.

Благодаря этому плоды будут минимально контактировать друг с другом и дольше сохранят свежесть и полезные свойства. // Фото: pixel2013/Pixabay