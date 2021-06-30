Парфенчиков подписал распоряжение о порядке обязательной вакцинации

Губернатор подписал распоряжение, в котором указаны необходимые шаги для исполнения требований Роспотребнадзора о проведении прививок против коронавируса отдельным категориям граждан. Об этом Артур Парфенчиков сообщил сегодня в соцсети.



По словам руководителя региона, речь идет, прежде всего, о работниках сферы услуг, торговли, культуры, ЖКХ, транспорта и других. 60% сотрудников этих предприятий и организаций до 27 июля должны быть привиты первым компонентом вакцины, вторым – до 27 августа.



Губернатор сообщил, что предложена форма отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей, которую нужно будет направлять в Минздрав Карелии на проверку. Региональный Минздрав обязан определить потребность в вакцине, оснащении прививочных пунктов и медработниках.

Отдельный пункт касается постояльцев гостиниц, отелей, хостелов, турбаз. С 15 июля при заселении туристы должны будут предъявить документ о вакцинации или справку об отрицательном анализе на коронавирус, полученную не ранее чем за 72 часа до прибытия. (фото eastrussia.ru)