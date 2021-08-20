Число жертв пандемии в Карелии увеличилось до 756 человек

По данным на утро пятницы, в Карелии диагностированы еще 175 случаев коронавирусной инфекции. Среди новых заболевших – 30 детей. За все время пандемии коронавирусная инфекция в регионе была зафиксирована у 59291 человека.

Вчера выписали 181 человека. За все время в Карелии выздоровели 55768 пациентов.

Официально медики подтвердили еще два летальных исхода от коронавируса. За весь период пандемии коронавирус унес жизни 756 человек. (фото congerdesign, pixabay.com)