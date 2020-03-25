25 марта 2020, 18:13
Бани Петрозаводска закрылись из-за коронавируса
Мэрия пообещала дополнительно сообщить о времени возобновления работы банных учреждений карельской столицы
В Петрозаводске с 25 марта приостановлена работа двух общественных бань, расположенных в Соломенном и в районе Сулажгорского кирпичного завода. Закрытие банных заведений обусловлено мерами безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба мэрии.
О времени возобновления работы бань в администрации пообещали сообщить дополнительно.
Мэрия Петрозаводска попросила жителей города не посещать места массового скопления людей и соблюдать правила личной гигиены.