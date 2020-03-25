Бани Петрозаводска закрылись из-за коронавируса

В Петрозаводске с 25 марта приостановлена работа двух общественных бань, расположенных в Соломенном и в районе Сулажгорского кирпичного завода. Закрытие банных заведений обусловлено мерами безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба мэрии.

О времени возобновления работы бань в администрации пообещали сообщить дополнительно.

Мэрия Петрозаводска попросила жителей города не посещать места массового скопления людей и соблюдать правила личной гигиены.