В петрозаводской железнодорожной больнице COVID-19 заболел 31 человек

В период распространения новой коронавирусной инфекции в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» выявлен 31 положительный результат теста на ковид, сообщает карельский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

«В настоящее время двое заболевших медицинских работников получают лечение в специализированном стационаре, один специалист – амбулаторное лечение на дому. У остальных работников симптомы заболевания отсутствуют, они будут находиться на обсервации в домашних условиях в течение двух недель»,

– говорится в сообщении.

Среди пациентов положительные результаты выявлены у 19 человек, из них госпитализированы 4 человека, у остальных симптомов коронавирусной инфекции нет.

В больнице проводятся противоэпидемические мероприятия. Специалисты, контактировавшие с ковид-положительными медицинскими работниками и пациентами, находятся на карантине.