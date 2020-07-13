Финны приняли решение о продлении ограничений на пересечение границы

10 июля правительство Финляндии приняло решение о частичном продолжении контроля на внутренних границах, а также о сохранении ограничений на внешней границе (в том числе с Россией) до 11 августа 2020 года, сообщает аккаунт консульства Финляндии в Петрозаводске.

На официальном сайте посольств и консульств Финляндии, куда ведет ссылка с поста, сообщается, что через внешние границы разрешается возвращение в Финляндию, транзит через аэропорт Хельсинки-Вантаа, а также прочее необходимое движение. Члены семьи граждан Финляндии могут въехать в страну вне зависимости от гражданства.

Правом на возвращение в Финляндию пользуются граждане Финляндской республики, а также иностранцы, имеющие разрешение на пребывание в Финляндии.

За более подробным перечнем категорий лиц, которым разрешено пересечение финской границы, предложено обращаться на сайт Пограничной охраны Финляндии.