Местные жители Суйстамо возмущены отсутствием фельдшера и ФАПа

В п. Суйстамо состоялась встреча депутата ЗС РК Андрея Мазуровского с местным населением по вопросу планируемого закрытия ФАПа. Причина тому – небольшая численность населения и, соответственно, небольшая нагрузка у фельдшера, а здание нужно содержать.



Сегодня своего фельдшера в Суйстамо нет, помещение передано в фонд госимущества РК. Предполагается, что привезти лекарства в поселок и забрать анализы может выездной медик, а экстренную медицинскую помощь окажет фельдшер из п. Ляскеля.

Однако местных жителей, большинство из которых люди пенсионного возраста, такое положение вещей не устраивает.

И когда президент говорит об улучшении первичных медико-санитарных условий и озвучиваются суммы, которые выделяются на здравоохранение в стране, то, думаю, в каждом отделении можно было уже построить ФАП,

- сказала в ходе встречи глава Суоярвского района Наталья Васенина.