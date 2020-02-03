03 февраля 2020, 20:39
Общество

Врач рассказала, защитит ли маска от коронавируса

Смертоносный вирус унес жизни 362 человек

Главврач столичной  больницы №64 Ольга Шарапова в беседе с «Вечерней Москвой» разъяснила особенности ношения масок. По словам специалиста, любая маска рассчитана на два часа, после этого она не работает.

Шарапова добавила, что на 100% маски не защищают от вирусов, но помочь не заболеть могут. Она также отметила, что важно, чтобы на внутренней стороне маски не было влажности, а складки необходимо разгладить.

«Материалы одноразовой маски с определенной пропиткой, вирусы задерживаются, поэтому, если вы носите маску менее двух часов, вам не опасны инфекции, в том числе и коронавирус»,

- утверждает специалист. 

Коронавирус 2019-nCoV диагностирован более чем у 17 тысяч человек. По последним данным онлайн-сервиса, созданного для мониторинга распространения коронавируса на основе информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от вируса погибли 362 человека. 

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Ольга Шарапова