Парфенчиков прибыл проститься с главой администрации Олонецкого района

3 февраля в в 17:00 началось прощание с главой администрации Олонецкого района Сергеем Прокопьевым.

Одним из первых проститься с коллегой приехал губернатор Артур Парфенчиков, сообщает паблик «Республика Карелия». Глава республики отменил запланированные рабочие встречи и отправился на прощание. Ранее он выразил соболезнования родным и близким Прокопьева, а также назвал его одним из лучших руководителей муниципального уровня в республике.

«Я всегда высоко ценил его высокий профессионализм, который сочетался с отзывчивостью и трудолюбием. В минувшую пятницу работали вместе, встречались с населением его родного поселка и обсуждали дальнейшие планы. У него всегда была активная позиция и неравнодушное отношение к проблемам своих земляков. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Сергея Константиновича. Светлая память»,

- сказал Парфенчиков. По словам пресс-секретаря, глава республики считает преждевременный уход из жизни Прокопьева большой потерей для Олонецкого района.



Попрощаться с главой администрации можно 3 и 4 февраля в траурном зале в Олонце на улице Карла Либкнехта. Гражданская панихида и похороны пройдут 5 февраля в 10 в поселке Ильинский.

Прокопьев умер 2 февраля, ему было 49 лет. Администрацию района он возглавил с 2013 года, до этого работал в правоохранительных органах.

В конце января Олонецкий районный суд приступил к рассмотрению иска против депутата местного совета Нины Щербаковой. Ранее она обвинила главу муниципалитета в том, что 24 октября 2019 года на заседании постоянной депутатской комиссии он пожалел о невозможности отстреливать недовольных граждан.

Фото: vk.com