Города Карелии участвуют во всероссийском конкурсе благоустройства

Проекты благоустройства из Кондопоги, Костомукши, Сегежи, Беломорска, Олонца и Пудожа отправлены на всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года.

В номинации «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек включительно» от республики представлены проекты благоустройства набережной Кондопожской Губы Онежского озера, бульвара Лазарева в Костомукше и парка культуры и отдыха в Сегеже, сообщает пресс-служба Карелии.

В номинации «Малые города с численностью населения до 20 тыс. человек включительно» - благоустройство парка по улице 30-летия Победы в Олонце, деревянной набережной Русалей в Пудоже и Поморского парка в Беломорске. Заявки от Кеми и Питкяранты направили на доработку.

В этом году победители будут отбираться дважды. До 1 марта определят проекты-победители со сроком реализации в 2020-2021 годах, до 1 сентября выберут проекты на 2021-2022 годы.