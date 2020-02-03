Аэропорт «Петрозаводск» прошел проверку авиационной безопасности

Аэропорт «Петрозаводск» подтвердил свою надежность и безопасность, получив новый сертификат авиабезопасности, который будет действителен в течение двух лет, сообщает пресс-служба Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи. Произошло это через несколько дней после того, как СМИ написали, что воздушная гавань столицы Карелии не соответствует требованиям нормативов надежности и защищенности.

Как сообщил генеральный директор карельского авиапредприятия Алексей Николаев, в ноябре – декабре минувшего года петрозаводский аэропорт посетила комиссия, проинспектировавшая систему его работы и оценившая влияние на деятельность предприятия процесса возведения новых объектов на территории аэропорта.

«По итогам проверки высказан ряд замечаний рекомендательного характера, необходимых для улучшения работы. Мы разработали план по приведению безопасности аэропорта в соответствие самым высоким стандартам и к 26 января 2020 года – времени, до которого действовал предыдущий сертификат авиабезопасности, – все замеченные комиссией недостатки были устранены, что подтвердила повторная инспекция»,

– пояснил гендиректор «Аэропорта «Петрозаводск».

Напомним, в настоящее время в рамках подготовки к 100-летию республики в столице Карелии возводится комплекс международного аэропорта, который сможет принимать и отправлять до 300 авиапассажиров в час, обеспечивая для них высокий уровень обслуживания, а также предоставляя условия для комфортного и безопасного пребывания.