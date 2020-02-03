Землю незаконно раздавали в собственность в вепсском поселении Карелии

Экс-заместителя главы поселения в Карелии будут судить за раздачу земельных участков, сообщает прокуратура Карелии. На скамью подсудимых сядет бывший заместитель главы сельского поселения, которая обвиняется в совершении семи эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, обвиняемая, временно исполняя обязанности главы поселения, с 2010 по по 2014 годы. незаконно изготовляла выписки из похозяйственных книг, включая в них заведомо ложные сведения о выделении гражданам в постоянное бессрочное пользование земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.

«На основании выданных незаконных документов, содержащих не соответствующие действительности сведения, жители поселения получали в собственность земельные участки»,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Прионежский районный суд для рассмотрения по существу.