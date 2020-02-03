Конкурс «Педагог года -2020» стартовал в Петрозаводске, сообщает пресс-служба мэрии. В этом году конкурсанты могут принять участие в четырех номинациях, среди которых педагоги должны будут выбрать для себя конкурсное направление: «Учитель года», «Воспитатель года», «Специалист в области воспитания» (педагоги-библиотекари, педагоги-организаторы, социальные педагоги общеобразовательных организаций, педагоги дополнительного образования), «Специалист в области сопровождения» (учителя-логопеды, педагоги-психологи, педагоги-дефектологи образовательных организаций).

Городской конкурс «Педагог года -2020» проводится в два этапа. Первый (подготовительный) - c 3 по 21 февраля - включает прием заявок и проведение обучающих семинаров для желающих принять участие в конкурсе, а также работу над созданием своего интернет-сайта. На втором (основном) этапе - с 10 по 20 марта - педагогам предстоит пройти конкурсные испытания, содержание которых определяется для каждой номинации.

В 2019 году мероприятие объединило более 40 педагогов. Они успешно провели 30 конкурсных уроков, 39 мастер-классов, 30 классных часов, 8 открытых занятий, 9 конкурсных мероприятий «Разговор с родителями». 12 финалистов конкурса писали педагогическое эссе и разрабатывали образовательные проекты.

Электронная регистрация участников доступна по ссылке.