Аэропорт «Петрозаводск» не прошел проверку авиационной безопасности

У аэропорта «Петрозаводск» 26 января истек срок действия сертификата по авиационной безопасности. По информации издания «Вести Карелия», воздушная гавань не получила новый сертификат, не пройдя проверку комиссии представителей Росавиации. Несмотря на это аэропорт работает, хотя, как пишет журналист Светлана Лысенко, пункт 98 приказа Министерства транспорта России от 25 августа 2015 года за № 264, гласит, что его «деятельность без сертификата не допускается».

В ходе проведенной в конце ноября 2019 года проверки в аэропорту были выявлены 29 нарушений правил авиабезопасности. В частности, в ограждении периметра есть разрывы, в связи с чем любой желающий может проникнуть в контролируемую зону аэропорта. Вдобавок, на контрольно-пропускном пункте № 2 нет связи, сигнализации и видеонаблюдения. Также нарушения были выявлены в документации. На устранения недостатков было дано 45 дней. Как сообщает журналист, за это время руководство воздушной гавани устранило лишь 14 из них.

По сообщению издания, в аэропорту проводится повторная проверка. Пресс-служба республиканского Минтранса сообщила журналисту, что выявленные недостатки по линии авиационной безопасности устраняются. В пресс-службе заявили, что «в ближайшие дни сертификат будет получен». Вопрос, нарушает ли аэропорт действующее законодательство, пресс-служба оставила «без комментариев».

Сегодня заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев проведет в аэропорту совещание о ходе строительства нового пассажирского терминала.