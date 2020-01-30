Власти Карелии не знают, куда расселять людей из умирающих поселков

Сегодня на заседании правительства Карелии был поднят серьезный вопрос: стоит ли строить новое жилье в рамках программы расселения аварийного фонда в районах Карелии, если местные жители массово уезжают в Петрозаводск. Об этом сообщает журналист нашего портала из зала заседаний правительства РК.

Проблему с расселением аварийного фонда в моногородах поднял глава Карелии Артур Парфенчиков. По его словам, есть люди, которые вынуждены уезжать из этих городов и устраиваться на работу в других населенных пунктах. А теперь этим людям строят новое жилье в городе, где он уже не живет.

Оказывается, именно с этим вопросом много людей обращаются лично к главе Карелии.

– Понятно, что всех в Петрозаводск не переселишь, – говорит Парфенчиков. – Сегодня надо всех найти, побеседовать.

Руководитель Минстроя Карелии Виктор Россыпнов говорит, что министерство этим вопросом уже занимается.

«Вчера был в Беломорске и видел, что в домах на 12 квартир обитаемы 2-3 квартиры. Сейчас собирается весь массив данных. Большинство жителей просят переселить их в Петрозаводск. Это нереально, но надо исходить из потребностей граждан»

– говорит Россыпнов.

– Если не вырисовывается экономика, мы не можем найти предпринимателя, который поедет в отдаленный поселок... Если мы это учитывать не будем, мы построим дома в этом поселке, но люди все равно оттуда уедут, – подытожил глава Карелии.