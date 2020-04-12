Эпидемиолог рассказал, когда ожидать пика пандемии COVID-19

Названа очередная дата пика пандемии коронавируса в мире. Об этом рассказал ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань, пишет РИА Новости.

По его словам, рост случаев заболевания будет наблюдаться еще две недели, а затем количество вновь заразившихся COVID-19 пойдет на спад. При этом он уточнил, что ему сложно делать прогноз по всему миру. Чжун Наньшань специалист по распространению вируса в Китае.

Он пояснил, что в отличие от того, что было во время пандемии 1918 года, сейчас меры правительства играют очень важную роль, если принимаемы меры жесткие, то эпидемия пойдет на спад.

«Например, север Италии, наиболее сильный пострадавший регион, но там есть очень маленькие города, где очень жесткие меры, люди соблюдают дистанцию, люди носят маски, там практически нет заражений, такая большая разница внутри одной страны. Потому сейчас очень сложно прогнозировать»,

– добавил эксперт.

Власти Китая, напоминает издание, 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта объявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.

В общей сложности в Китае на данный момент заразились свыше 82 тысяч человек, свыше 77,5 тысячи выздоровели, умерли 3339 человек.

В Карелии официально на данный момент выявлено трое заболевших коронавирусом, еще у четверых человек определен условно-положительный анализ на COVID-19.