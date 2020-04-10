Британец 20 лет не ходил за пенсией, а потом мгновенно разбогател

Британский пенсионер неожиданно для себя станет обладателем целого состояния. 80-летний мужчина, который до сих пор трудится и не собирается уходить на отдых, получит 140 тысяч фунтов (12,9 миллиона рублей).

Такая сумма накопилась из-за того, что мужчина 20 лет после достижения пенсионного возраста не забирал причитавшиеся ему выплаты, передает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Star.

Все это время англичанин считал, что не имеет прав на пенсию, так как все еще работал по достижении почтенного возраста. Британец не знал, что может просто забрать пенсию и при этом остаться на рабочем месте.

Вопрос разрешил местный совет, который отправил запрос в английский пенсионный фонд. Таким образом и удалось расставить все точки над «и» и узнать о положенной мужчине выплате. Но на этом не все. Мужчина еженедельно будет получать еще по 185 фунтов (17 тысяч рублей).

Фото: study.ru