Назван главный злодей кинематографа

Стало известно, кто из актеров за всю свою карьеру сыграл больше отрицательных героев. В послужном списке главного злодея кинематографа Роберта Де Ниро оказалось 19 ролей негодяев. Начиная от дона Вито Корлеоне в «Крестном отце II», за которого он получил «Оскар», и заканчивая Нилом МакКоли в «Схватке», пишет «Лента.ру».

Немного уступил Де Ниро в злодейском рейтинге Петер Стормаре, сыгравший плохих парней в фильмах и сериалах «Фарго», «Большой Лебовски» и «Плохие парни-2». Всего в его списке 17 злодейских ролей. Замыкает тройку Рон Перлман. Известный Хеллбой 16 раз играл отрицательных персонажей.

В десятке оказались также Тим Карри, Джеймс Вудс, Винн Джонс, Гэри Олдман, Кристофер Уокен, Малкольм Макдауэлл и Сэмюэль Л. Джексон.

Фото: kino-teatr.ru