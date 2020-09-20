В четырех домах Петрозаводска появились новые зараженные Covid-19

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о жителях Петрозаводска, у которых инфекция выявлена 19 сентября.

Так, новые заболевшие есть в домах, в которых ранее уже находили коронавирус. Это дом №21 по набережной Варкауса, дом №15 по улице Загородной, дом №10 по улице Братьев Озеровых и частный дом на улице Выборгской.

Общее количество инфицированных в Петрозаводске достигло отметки в 1967 человек. В Карелии в общей сложности 3644 зараженных.