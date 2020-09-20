Уборка улиц усилена в Петрозаводске

В Петрозаводске с наступлением осени усилена уборка городских территорий. Сотрудники Городского комбината благоустройства собирают опавшую листву, убирают и вывозят мусор, подметают тротуары. Работы ведутся в разных районах города, сообщает пресс-служба мэрии.

На этой неделе сотрудники комбината пропалывают клумбы в Губернаторском саду и на Советской площади. На площади Ленина и в сквере Вечный огонь формуют кустарники. На набережной Ла-Рошель измельчают остатки мелкой поросли после санитарной расчистки территории. Декоративные кустарники высадили в парке 70-летия Победы и в районе цветника на пересечении улицы Ровио и Комсомольского проспекта. На Онежской набережной появились японские спиреи, а в парке Победы - спиреи и калины.



На аллеях Дружбы и Отцов на Ключевой, а также на улице Ровио на Кукковке выкашивают траву на газонах. На улицах Мелентьевой, Зайцева и в районе мемориала Великой Отечественной войны в Соломенном ведут санитарную обрезку с «посадкой на пень». Такой способ обрезки стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников и восстанавливает живую изгородь.

В мэрии напомнили, что о фактах некачественной уборки города можно сообщать в ЕДДС по круглосуточному телефону 051.