Оскорбившая петрозаводчан чиновница выиграла конкурс красоты

Бывший начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен завоевала гран-при «Миссис Жемчужина России -2020». Об этом сообщается в паблике конкурса красоты.

Сама экс-чиновница заявила, что конкурсу удалось ее удивить.

Меня сложно чем-то удивить, но фестивалю Жемчужина России это удалось! Преодоление себя случилось. Работа над собой случилась и продолжится,

- передает слова Лесонен официальная группа конкурса красоты.

Отметим, что фестиваль «Жемчужина России» проходит при поддержке администрации Петрозаводска, управления туризма Карелии и Городского дома культуры.

Напомним, Анна Лесонен стала известна всей стране после своих высказываний в адрес петрозаводчан. Чиновница в прошлом году написала пост в соцсети, в котором назвала неаккуратных людей, мусорящих в городе, «мразью». Позднее она уволилась из мэрии.

Анна Лесонен - супруга министра культуры Карелии Алексея Лесонена.