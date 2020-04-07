Парфенчиков ужесточил требования к наличию медицинских масок

Сотрудники работающих предприятий во время жестких мер по самоизоляции в Карелии обязаны обеспечить своих сотрудников средствами защиты, в частности, медицинскими масками. Об этом заявил сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании правительства РК по мерам поддержки для малого и среднего бизнеса.

Парфенчиков обещал внести изменения в свое распоряжение, где слово «рекомендую» будет заменено на «обязываю». По его словам, если будут выявлены нарушения, то сотрудниками Роспотребнадзора деятельность предприятий будет приостановлена.

Самый худший вариант, если кто-то из сотрудников какого-либо предприятия заразится коронавирусом, в этом случае под карантин попадут все сотрудники организации, а это надолго.

Напомним, жесткие меры самоизоляции действуют в Карелии пока до 15 апреля. Что будет дальше, не известно.