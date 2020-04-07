Мэрия Петрозаводска обследовала более ста магазинов за два дня

Специалисты мэрии Петрозаводска ежедневно контролируют работу предприятий потребительского рынка в городе. За понедельник и вторник эксперты посетили более ста магазинов и провели их обследование, сообщает пресс-служба городской администрации.

Власти карельской столицы констатировали, что большинство магазинов закрылось в связи с распоряжением главы РК. Многие перешли на дистанционную работу, осуществляется доставка товаров.

Есть и нарушители. Информацию о них сотрудники мэрии передают стражам порядка. Горожанам напоминают, что сообщать о фактах нарушения режима повышенной готовности можно по телефону 051 (ЕДДС). Специалисты передадут информацию в правоохранительные и надзорные органы.