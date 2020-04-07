07 апреля 2020, 15:26
Общество

Мэрия Петрозаводска обследовала более ста магазинов за два дня

Специалисты администрации держат на контроле исполнение ограничений, введенных для недопущения распространения коронавируса

Специалисты мэрии Петрозаводска ежедневно контролируют работу предприятий потребительского рынка в городе. За понедельник и вторник эксперты посетили более ста магазинов и провели их обследование, сообщает пресс-служба городской администрации.

Власти карельской столицы констатировали, что большинство магазинов закрылось в связи с распоряжением главы РК. Многие перешли на дистанционную работу, осуществляется доставка товаров.

Есть и нарушители. Информацию о них сотрудники мэрии передают стражам порядка. Горожанам напоминают, что сообщать о фактах нарушения режима повышенной готовности можно по телефону 051 (ЕДДС). Специалисты передадут информацию в правоохранительные и надзорные органы.

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Петрозаводск
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пандемия
новости петрозаводска