Весенняя уборка Петрозаводска продолжается в период изоляции

Коммунальные службы Петрозаводска вовсю проводят весеннюю уборку города, пользуясь объявленным в республике режимом самоизоляции. В карельской столице убирают парки, скверы, детские площадки, другие общественные территории, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы ведутся в разных районах города. Сотрудники Городского комбината благоустройства убирают прошлогоднюю листву, крошку, песок. Мусор вывозится из всех микрорайонов Петрозаводска.

В администрации карельской столицы напомнили горожанам, что о случаях некачественной уборки можно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.