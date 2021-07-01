Глава Минздрава Карелии призвал беречь женщин в третью волну пандемии

Министр здравоохранения республики после анализа данных по заболевшим и госпитализированным COVID-19 пришел к заключению о гендерной «особенности» третьей волны. Своим мнению Михаил Охлопков поделился сегодня «ВКонтакте». По словам министра, сейчас заболевает и госпитализируется больше женщин, чем мужчин.

«Из 7997 заболевших ковидом за последний месяц женщин большинство - 62%. Из госпитализированных в Республиканскую инфекционную больницу – 75% также составляют женщины, в Госпиталь для ветеранов войн 67% - женщины. Из всех вызовов на скорую помощь с подозрением на ковид обратились 71% женщин. Отмечу, что сейчас заболевают и поступают в стационары женщины всех возрастов (от 18 лет)»,

- сообщил Охлопков.



Он также обратил внимание на еще одну особенность вируса. По наблюдениям министра, во вторую волну чаще заболевали и госпитализировались с тяжелой формой ковида люди, склонные к полноте. Но в третью волну в группу риска попадают все, вне зависимости от веса.



«Так что особое внимание надо уделить женщинам! Берегите женщин!» - резюмировал министр. (фото ria.ru)