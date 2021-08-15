На вакцинацию в Азии заманивают квартирами за миллион долларов

В крупных городах Китая, Индонезии и Малайзии ежедневно растет число заболевших коронавирусом. Но вакцинировались чуть более 20 процентов жителей региона. Правительства идут на самые разные ухищрения, чтобы заставить людей сделать прививку, пишет «Доктор Питер».

Так, в Гонконге предприниматели раздают призы. Например, один из девелоперов предоставил для лотереи среди вакцинированных двухкомнатную квартиру стоимостью 1,39 миллиона долларов США.

Авиакомпания Cathay Pacific Airways дарит победителя «прививочной лотереи» 20 миллионов миль.

Китайская биржа золота и серебра раздает золото на 1,1 миллиона гонконгских долларов тем, кто получил две прививки от коронавируса.

На Филиппинах муниципалитеты дают тем, кто вакцинирован, шанс выиграть корову дом, мотоциклы и продукты.

В Индонезии власти выдают 500 живых цыплят вакцинированным пожилым людям.

В Индии сеть ресторанов быстрого питания Макдональдс предлагает вакцинированным клиентам скидку в размере 20 процентов.

Ювелиры в штате Гуджурат организовали акцию по раздаче призов привившимся. Женщинам дарили золотые булавки для носа, мужчинам - блендеры.

В Китае раздавали по 2,5 килограмма яиц жителям, которым было 60 лет и старше, когда они получили свой первый укол. // Фото: Alexandra_Koch/Pixabay