Туристы отменили 50% бронирований в Турции, несмотря на хорошие цены

Интерес к курортам Турции у туристов существенно упал из-за бушующих в стране лесных пожаров. Во многих популярных местах количество отмен бронирований достигло 50 процентов. Причем это касается даже тех районов, куда огонь не добрался, сообщает «Турпром».

Издание приводит в пример Фетхие. Здесь пожары сказались менее всего. Но половину бронирований гости все равно отменили. При этом август в Турции считается самым активным курортным месяцем.

В популярном всегда Мармарисе на улицах почти нет людей. Туристы отменяют бронирования не только на лето, но и на осень.

Владельцы отелей и магазинов переживают сложные времена и просят гостей вернуться: «Это место по-прежнему похоже на рай, не отменяйте свой отпуск, приезжайте в Мармарис».

Но сезон по сути закончился, когда в Турции начались пожары. Об этом рассказал Мухаммет Кектен, президент Кооператива по развитию туризма Олюдениз.

«Заполняемость отелей на берегу моря в первой полосе, которая составляла почти 90%, теперь упала до 60%. Учитывая длительность этого пожара, мы можем легко сказать, что мы потеряли 50% наших будущих бронирований только на внутреннем рынке», - уточнил он.

Эксперт отметил, что если и дальше все будет складываться таким же образом, многим отелям придется закрыться. Ведь они еще не восстановились после коронавирусных ограничений. // Фото: sulox32/Pixabay