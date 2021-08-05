В Карелии отменили некоторые антиковидные ограничения

Сегодня вечером в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили о снятии некоторых антиковидных ограничений.

В частности, глава Карелии снял ограничение по количеству человек, сидящих за одним столом в ресторанах и кафе. Ранее за одним столиком могли сидеть не более пяти гостей. Гостиницам и хостелам, у которых получен паспорт коллективного иммунитета, разрешили не требовать документы о вакцинации или ПЦР-тесты от гостей.

Карельским работодателям рекомендовали отправить на дистанционку и установить гибкий график работы для сотрудников, которые не прошли вакцинацию, не переболели или переболели коронавирусом, но со дня выздоровления прошло более 6 месяцев. Это мера в первую очередь, относится к работникам старше 60 лет.



Жителям Карелии старше 65 лет, которые сделали прививку или переболели ковидом, разрешили посещать кружки очно.

«Определен также единый период действия ПЦР-тестов, необходимых для предъявления на различных мероприятиях, – 3 дня»,

- прокомментировали в оперштабе.

По данным на утро 5 августа, общее число заболевших коронавирусом в Карелии 56800, выздоровевших – 53193, умерших – 736. (фото NickyPe, pixabay.com)