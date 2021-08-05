В школах и детсадах Карелии занижают объемы порций и дают фальсификат

Проверки 193 образовательных организаций Карелии провели специалисты республиканского Управления Роспотребнадзора с сентября минувшего года и по настоящее время. В ведомстве рассказали, какие нарушения выявляют чаще всего.

В большинстве своем в карельских образовательных учреждениях не соответствуют друг другу фактическое и примерное меню. Часто в столовых занижают объем порций, нарушают технологию приготовления блюд, не соблюдают условия хранения пищевых продуктов и сырья.

Юридическим лицам выдали по итогам проверок предписания об устранении этих нарушений. Сотрудники Роспотребнадзора составили 95 протоколов об административном правонарушении.

Также во время проверок брали пробы готовых блюд, сырья и продуктов. Исследования Центра гигиены и эпидемиологии Карелии показали, что далеко не всегда образцы соответствуют норме.

В частности, в дошкольных образовательных организациях забраковали 3,1% проб готовых блюд по микробиологическим показателям (это 1 проба из 32 изъятых); 6,8% проб готовых блюд по полноте вложения и химическому составу (это 3 пробы из 44); 0,7% смывов на БГКП (это 4 смыва из 540).

Что касается общеобразовательных организаций, то в них тоже выявили нарушения: 1,5% проб готовых блюд не прошли проверку по показателям микробиологической безопасности (3 пробы из 205); 8,6% проб готовых блюд оказались непригодными по полноте вложения и химическому составу (22 пробы из 255).

Установлены также факты использования в питании детей фальсифицированной молочной продукции (5 проб). // Фото: yuzhno-sakh.ru