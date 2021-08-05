Скорая помощь Петрозаводска в августе получит новый приемный покой

Здание пристройки БСМП, которое возводят и оснащают по федеральной целевой программе, практически готово. На объекте побывал глава республики Артур Парфенчиков, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Руководитель осмотрел объект, на который выделили больше 187 миллионов рублей. Здесь будут располагаться противошоковые палата и операционная, службы приема пациентов.

По мнению Парфенчикова, новая маршрутизация серьезно оптимизирует работу больницы в плане скорости оказания медицинской помощи, ее эффективности, установления правильного диагноза.

«Это то, чего мы ждали! Впервые у нас в городе появился приемный покой, нацеленный на вопросы, связанные с экстренной медицинской помощью», – заявил глава республики.

С появлением пристройки существенно сократится время приема пациентов «красного» потока. Это реанимационные больные, медицинскую помощь которым нужно оказать незамедлительно.

«Расстояние от дверей приемного отделения до блока интенсивной терапии примерно 20 метров, ранее это была транспортировка пациента на лифте на третий этаж больницы», - сообщила главный врач БСМП Наталья Алонцева.

Рядом с противошоковой палатой находится современная противошоковая операционная. Есть возможность для одновременной работы двух хирургических бригад. Операционная оснащена ламинарным потолком, который подает очищенный воздух в зону операции.

Улучшится и организация медицинской помощи пациентам, находящимся в удовлетворительном состоянии, которым экстренная помощь не требуется.

Появилась возможность разделить потоки экстренных и плановых пациентов.

Машины скорой помощи теперь въезжают в крытое, теплое помещение, что позволяет более комфортно для больного и медицинских работников проводить эвакуацию больного.

Приемный покой почти готов, нужно лишь отработать с персоналом организационные вопросы и расставить оборудование. Пациентов начнут принимать уже в конце августа.

Впоследствии в БСМП построят хирургический корпус с палатами интенсивной терапии и реанимации, это второй этап программы. На третьем проведут реконструкцию здания стационара и надстроят пятый этаж. // Фото: правительство Карелии