ФСБ раскрыла имена ответственных за геноцид жителей Карелии в войну

В России рассекретили имена ответственных за геноцид жителей Карелии в годы Великой Отечественной войны. Документы обнародовало управление ФСБ России по Карелии, передает РИА Новости. В списке, составленном КГБ СССР в 1958 году, содержатся имена 54 финских граждан.

В перечень наряду с другими лицами вошли начальники и служащие концлагерей, созданных в оккупированных районах Карелии. Среди имен оказались - министр обороны Финляндии тех лет Карл-Рудольф Валден, министр иностранных дел Рольф Виттинг, министр внутренних дел Тойво Хорелли, министр юстиции Оскари Лехтонен, глава финской женской военной организации «Лотта Свярд» Фанни Луукконен и председатель союза «Братьев по оружию» Пааво Талвелу. Также упоминается Эриксон - руководитель Северного отделения «Русской освободительной армии» генерала Андрея Власова. Под его прикрытием работала Петрозаводская школа финской разведки.

ФСБ также раскрыла протоколы допросов советских мирных граждан — узников финских концлагерей в Карелии. Из показаний бывшего заключенного концлагеря № 2 в Петрозаводске Георгия Озерова следует, что в 1942 году в штабе лагеря избили и застрелили двух 13-летних мальчиков, которые через проволоку ушли в город за хлебом.

На территории Карело-Финской ССР было создано 14 концлагерей, где содержались в основном русские, белорусы и украинцы. (фото t.me, ria.ru)