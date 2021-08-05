Около детской поликлиники №1 в Петрозаводске сделали парковку

Около здания детской поликлиники № 1 в Петрозаводске обустроили асфальтированную парковку. В правительстве Карелии сообщили, что здесь к сентябрю положат новый асфальт, разместят газоны и предусмотрят еще два парковочных кармана.

Работы проводят в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». Посетители поликлиники ранее жаловались, что им негде парковаться. Поэтому и предусмотрели место для 20 машин. Однако оно приглянулось не только пациентам.

«Стоянка очень востребована, машины ставят на ней и жители близлежащих домов, - сообщил глава региона Артур Парфенчиков, который проверил ход работ. - Очевидно, что в дневное время приоритет должен быть для посетителей поликлиники и медицинских работников, а вечером и ночью этой стоянкой могут пользоваться местные жители».

Над входом в поликлинику также установили новый козырек. Ранее, в текущем году, медицинское учреждение получило на 8,1 миллиона рублей оборудования. Его закупили по нацпроекту «Здравоохранение».

Главный врач Надежда Дрейзис сообщила, что это аппараты ЭКГ и УЗИ, дифибриллятор, светильник для хирургического кабинета.

Новый аппарат для нейрофункциональной диагностики позволяет делать исследование во время сна, с видеорегистрацией, до его появления подобные процедуры проводились только в стационаре.

Благоустройство прилегающей к поликлинике территории продолжат. Дополнительные стоянки, в том числе для людей с ограниченными возможностями, появятся и в других местах Октябрьского проспекта. // Фото: правительство Карелии