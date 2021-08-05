Звезда Comedy Club Семен Слепаков похудел в элитной клинике Карелии

Участник Comedy Club Семен Слепаков в очередной раз приехал в Карелию. Но теперь он скорее не отдыхал, а работал. Комик сбрасывал лишний вес в одной из элитных клиник республики. Он написал в Instagram, как нелегко дался ему этот процесс.

Фотографии, которые Слепаков опубликовал в соцсети, впечатлили подписчиков. На снимках Семен очень похудел, с него почти сваливаются спортивные брюки, майка висит.

Артист на фото показал, как поднимает штангу, практикует скандинавскую ходьбу, занимается скалолазанием на детском игровом комплексе, обнимает карельские сосны.

Медицинскому учреждению юморист посвятил стихотворение.

- Здесь жирдяев примет врач - Полный спектр у него! Первые три дня - жесткач, Ну, а дальше - ничего, - написал он.

Артист также с юмором рассказал в стихотворной форме о клизмах, которые делают пациентам клиники.

- Ловко вставят клизму в попу - Незачем лететь в Европу, - сообщил он.

Подписчики решили, что лечение обходится слишком дорого. Некоторые остроумно предложили дешевую альтернативу.

- За такую цену, Сёма, Мы худеть решили дома. Лейкопластырь 100 рублей. Рот заклеим и балдей. Руки свяжем тоже, чтобы Не тянулись за едой, Максимум рублей за 40 Можно скотч купить любой, - ответили они.

При этом некоторые подписчики уверены, что постройневшему Семену будет легче наладить свою личную жизнь. Артист весной развелся с женой. // Фото: slepakovsemyon/Instagram