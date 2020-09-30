Растет суточное число зараженных коронавирусом в России

За последние сутки в России выявлен 8481 случай заражения коронавирусом. Умерли 177 пациентов. Выздоровели 5858 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заболевших в Москве - 2308. В Санкт-Петербурге 276 новых случаев, в Архангельской области - 131, в Мурманской области - 87, в Ленинградской области - 74.

Всего с начала пандемии вирус диагностирован 1 176 286 раз. Зафиксировано 20 722 летальных исхода. Выздоровели 958 257 человек.