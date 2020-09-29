Памятник клещу установили в России

Необычный арт-объект, посвященный клещи, установили в Уфе. Памятник представляет собой каменный постамент, на котором стоит вылитая из серебра фигурка клеща высотой пять сантиметров. На камне также есть табличка со словами «Я так же, как и ты, хочу жить!». Размер скульптуры вместе с постаментом всего полметра, сообщает портал Gorobzor.ru.

Идея пришла амбассадору Уральских гор Олегу Чегодаеву, ее исполнением занимались местные ювелирные мастера. Своей работой авторы хотели показать, что клещ, к которому люди относятся негативно, является частью природы.

«Клещ в принципе не плохой и не хороший, он просто есть, и нужно о нем знать. Безусловно, клещ - один из символов тайги, Уральских гор»,

- считает амбассадор. Подобных памятников из серебра в Башкирии еще не устанавливали.

«Мы решили, зачем мелочиться - у нас Уфа отличается тем, что здесь ставятся памятники из всякого непонятного материала коричневого цвета и пластика. Мы подумали, что Уфа достойна большего - памятника из драгоценного материала», - отметил Чегодаев.

Фото: gorobzor.ru